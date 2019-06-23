المنتجات النفطية تجهز الخطوط الجوية العراقية بـ 18 مليون لتر من الوقود

2019/06/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، عن تجهيزها شركة الخطوط الجوية العراقية بـ (18) مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات نوع ( JET- A1) وبالسعر الرسمي المدعوم .

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