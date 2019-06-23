اربيل تعرض على بغداد المساعدة لتصدير نفط الجنوب وكركوك عبر هذا الخط

2019/06/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت حكومة إقليم كردستان، الأحد، المساعدة على الحكومة الاتحادية لتصدير نفط الجنوب وكركوك من خط أنابيب لنقل النفط إلى ميناء

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