امريكا تعمل على اسقاط بــ

2019/06/23 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اتهم تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل الجاد على الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ووفق ما ذكر محمد كريم النائب عن التحالف في تصريحات، امس، فإن هناك تحركات أمريكية جادة هدفها الرئيسي الإطاحة بالعملية السياسية العراقية بالكامل بما فيه...

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