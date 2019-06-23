2019/06/23 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت مدرسة ” دار القرآن نورالمهدي(عجل الله تعالی فرجه الشریف)” مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في مشهد المقدسة .وكان في استقبالهم مدير المكتب فضيلة الشيخ عمار الهلالي وهي مدرسة دینیة تنشط فی تربیة الجیل المؤمن في مختلف الفروع من الحفظ و القراءة و التفسیر و الأدعیة و نهج البلاغة و… و حالیاً تربي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرسة ” دار القرآن نورالمهدي” تزور مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد النعيم نيوز.

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