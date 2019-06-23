بولتون يحذر إيران من اعتبار “التعقل” الأميركي “ضعفا”

2019/06/23 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران اليوم الأحد من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه “ضعف”.وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس “يجب ألا تخطئ إيران أو أية جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط […]

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