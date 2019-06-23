قرقاش: لا يمكن تسوية الأزمة الحالية إلا بالطرق السياسية

2019/06/23 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ان التوتر القائم في منطقة الخليج لا يمكن تسويته إلا بالطرق السياسية.

واوضح قرقاش في تغريدة على موقع تويتر، ان الأزمة الحالية تشكلت منذ فترة طويلة، وهو ما يتطلب اهتماما جماعيا لخفض التوتر أولا، والتوصل الى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض ثانيا، مبينا ان الأصوات الإقليمية مهمة جدا لبلوغ الحلول المستدامة في المنطقة.

جاءت هذه التعليقات في وقت أصبح فيه الوضع في الخليج على وشك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قرار توجيه ضربات مركزة على إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي.

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