مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون

2019/06/23 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..اقترحت مجلة (ذي نيو ريبوبلك) الامريكية، الأحد، على الرئيس الامريكي دونالد ترامب التخلص من مطلقي صيحة الحروب وخصوصا جون بولتون مستشاره للامن القومي.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن “الحرب مع ايران كانت دائما ممن يدافع عنها مستشار الرئيس الحالي للامن القومي جون بولتون منذ عام 2007 وقد تحدث عن قصف إيران من على […]

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