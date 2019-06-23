للمرة الثانية.. المحكمة الادارية تؤجل النظر بقرار اقالة الطريحي من منصبه

2019/06/23 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر محلي، الاحد، بأن المحكمة الادارية قررت تأجيل النظر بقرار اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الادارية قررت اليوم تأجيل النظر بقرار مجلس كربلاء القاضي باقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه".واضاف المصدر ان "هذا التأجيل هو الثاني خلال اسبوع".

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق بالاغلبية على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه، على خلفية تهم فساد.

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