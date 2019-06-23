2019/06/23 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الكمارك ، اليوم الأحد ، عن حجز أدوية وأجهزة طبية في مطار بغداد الدولي ، كما ضبطت سيارة مخالفة في منفذ طريبيل.وذكرت الهيئة في بيان ، إن ” السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي حجزت كمية من الأدوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن أجهزة طبية وكمية من السكائر والمعسل كانت بحوزة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حجز أدوية وأجهزة طبية في مطار بغداد ..



وضبط سيارة في كمرك طريبيل النعيم نيوز.

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