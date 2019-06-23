2019/06/23 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس في الوقت الذي يلجأ الأهالي إلى منح أطفالهم “آيباد” لإلهائهم من أجل الحصول على بعض الهدوء بداخل المنزل، فإن بعض الأطباء يحذرون من أن هذا ليس في صالح أبنائهم بالمستقبل.وأكد الأطباء أن الاستخدام المفرط للهواتف التي تعمل باللمس والأجهزة اللوحية، يعمل على خنق تطور عضلات أصابع الأطفال، مما يصعّب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن “الآثار المدمرة” للأجهزة اللوحية على أصابع الأطفال وكالة خطوة برس.

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