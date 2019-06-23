واع تنشر مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية اليوم الاحد

2019/06/23 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع" مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لليوم الاحد.

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