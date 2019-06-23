بالصور.. متنزه يتحول الى مكب نفايات في منطقة مهمة ببغداد.. وهذه التفاصل

2019/06/23 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

شكا أهالي منطقة حي الحسين جنوب شرقي بغداد تحول متنزه في المنطقة الى مكب نفايات، مشيرين الى ان، المتنزه لم يشهد أي

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