2019/06/23 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس روحاني: الكثير من مشاكل المنطقة تعود الى ديكتاتورية بعض الدول وخاصة اميركا التي تنتهك القوانين الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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