2019/06/23 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس روحاني: اميركا هاجمت سابقا المنصات النفطية والسفن التجارية وطائرة ركاب واليوم تنتهك الأجواء الايرانية بطائرة مسيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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