النزاهة : مشاريع واسط المتلكئة سُجلت كإخباراتٍ في دائرة التحقيقات

2019/06/23 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ، اليوم الأحد ، عن توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة واسط، مُشيرةً إلى إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بتلك المشاريع، وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة.وأكَّدت الدائرة في بيان لها ، أنَّ “الهيئة ألَّفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة معاون المُدير العامِّ للدائرة، …

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