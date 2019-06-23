العبيدي يحذر من فتنة طائفية تهدد أمن نينوى ويوجه دعوة لعبد المهدي والحلبوسي

2019/06/23 | 14:42

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بغداد اليوم - نينوى

حذر رئيس كتلة النصر في نينوى خالد العبيدي، الأحد، 23 حزيران، 2019، من فتنة طائفية تهدد أمن نينوى،...





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