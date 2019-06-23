جهود اقليمية ودولية لمواجهة صفقة القرن

2019/06/23 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام وفد من الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين - فيدار خلال يومي بعدة

زيارات ولقاءات الهدف منها التعريف بالمخاطر المترتبة على صفقة القرن

و العمل لإصدار بيان مشترك رافض لصفقة القرن باسم مؤسسات المجتمع

المدني التركية و آخر مستجدات الشأن الفلسطيني . ترأس الوفد الاستاذ محمد مشينش رئيس فيدار والاستاذ نضال برهوم مدير

شعبة فيدار انقرة . وجرى الحديث مع كافة الجمعيات عن المخاطر التي تتعرض لها القضية

الفلسطينية من خلال الترويج لصفقة القرن وعن سبل مواجهتها، وعن أوضاع

اللاجئين الفلسطينيين في تركيا وحصار غزة .يذكر ان جمعية فيدار ستقوم بعدة زيارات ومحاضرات في العديد من

المحافظات التركية بغاية جمع تواقيع على بيان رافض لصفقة القرن

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