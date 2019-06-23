2019/06/23 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..المكيف هو ضرورة من ضرورات الحياة في الصيف، مثله مثل الهواء الذي نتنفسه، حيث لا يمكننا إمضاء أي ثانية خلال النهار من دونه، فتخيل يومك اذا لم يكن المكيف شغال في سيارتك مثلاً.لهذا توجد نصائح هامة عليك اتباعها عند تشغيله في السيارة حتى لا يقع الضرر عليك أو عليه وفق الخبراء الألمان.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح عليك اتباعها عند تشغيل مكيف السيارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح عليك اتباعها عند تشغيل مكيف السيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).