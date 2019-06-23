2019/06/23 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترجمة:سومر نيوز
اقترحت مجلة (ذي نيو ريبوبلك) الامريكية، الأحد، على الرئيس الامريكي دونالد ترامب التخلص من مطلقي صيحة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).