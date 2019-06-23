مجلة امريكية تقترح على ترامب طرد بولتون

2019/06/23 | 14:48

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ترجمة:سومر نيوز

اقترحت مجلة (ذي نيو ريبوبلك) الامريكية، الأحد، على الرئيس الامريكي دونالد ترامب التخلص من مطلقي صيحة ال...

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