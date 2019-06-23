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الغزواني رئيساً لموريتانيا


الغزواني رئيساً لموريتانيا
2019/06/23 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

قال مصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، هو الفا...

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