2019/06/23 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغزواني رئيساً لموريتانيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال مصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، هو الفا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الغزواني رئيساً لموريتانيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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