الغزواني رئيساً لموريتانيا

2019/06/23 | 14:48

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قال مصدر من اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، هو الفا...

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