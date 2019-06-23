2019/06/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

فاجأ الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان متابعيه بإعلان تضامنه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إعلامي في الجزيرة يفاجئ متابعيه بإعلان تضامنه مع ولي العهد السعودي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إعلامي في الجزيرة يفاجئ متابعيه بإعلان تضامنه مع ولي العهد السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).