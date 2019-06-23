محافظ بغداد: المالية توافق على صرف اجور المحاضرين بالمجان

2019/06/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة المالية على صرف اجور المحاضرين بالمجان لمديريتي تربية الكرخ الثانية والثالثة.وقال الجزائري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "موافقة وزارة المالية جاءت بناء على رفعنا كتاب رسمي تضمن جميع اسماء المحاضرين المجان في جميع مديريات تربية بغداد الستة"، مؤكدا "ان اجور المحاضرين لبقية المديريات ستصرف تباعا".واضاف المحافظ "اننا حريصون على ضمان جميع حقوقهم تقديرا لما قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية".

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