2019/06/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أنقذت فرق الدفاع المدني، طفلاً من موت محقق في محافظة

كربلاء.

وذكر مصدر في دفاع مدني كربلاء ان "أحد ابطال الدفاع المدني أنقذ

طفلاً صغيراً كان مغمى عليه نتيجة تركه داخل العجلة المقفلة وكان

أبويه يتبضعان من الاسواق".

وأضاف، ان "عناصر الدفاع المدني اضطروا لكسر أحد نوافذ السيارة

لإنقاذ الطفل وإخراجه منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: انقاذ طفل من موت محقق في كربلاء) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: انقاذ طفل من موت محقق في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).