“خطوة برس” تكشف التقسيم الوزاري لحكومة كردستان

2019/06/23 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خاص – خطوة برس أبلغ مصدر مطلع وكالة “خطوة برس”، اليوم الأحد، بتفاصيل التقسيم الاولي لحكومة إقليم كردستان المؤمل ان يشكلها قريبا رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على ثماني وزارات من بين 20 وزارة في الاقليم”.وأضاف المصدر ان “ست وزارات هي

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