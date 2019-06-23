2019/06/23 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية عثرت على كدس عتاد في ناحية الرمانة بقضاء القائم في الانبار.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إنه “تمكنت قوة امنية من العثور على كدس عتاد في منطقة الكرابلة ناحية الرمانة قضاء القائم، يحتوي على قذائف هاون (60) ملم وقذائف هاون (120) ملم ومواد أولية لتصنيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على كدس عتاد غربي الانبار وكالة خطوة برس.

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