تظاهرة للمحاضرين في بابل

2019/06/23 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من المحاضرين العاملين بصفة عقد مجاني على ملاك تربية بابل اليوم الاحد امام مبنى المحافظة للمطالبة بمنحهم فرصة لتعيين وصرف اجورهم المتراكمة.وقال المتظاهر حسن جاسم “ان المئات من المحاضرين المجانيين تظاهروا اليوم الاحد امام مبنى المحافظة للمطالبة بمنحهم درجات اضافية تؤهلهم للتنافس مع الباقين على الدرجات التي سبق وتم اعلانها و بصرف […]

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