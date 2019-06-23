مدفعية تركية تقصف مناطق بكردستان

2019/06/23 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، أن المدفعية التركية قصفت جبل خامتير في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو.

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