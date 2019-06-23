اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات في بغداد

2019/06/23 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القاء القبض على متهمين بالارهاب والسرقة وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

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