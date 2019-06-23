“يس عراق” في تغطية مفصلة لزيارة رئيس القضاء العراقي الى السعودية

2019/06/23 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يجري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الأحد، زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد قضائي ضخم.“تعاون مشترك” وتبادل للخبرات وأفاد بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى تلقته “يس عراق”، إن “القاضي فائق زيدان أجرى زيارة صباح اليوم الى وزارة العدل واستقبله الشيخ وليد بن محمد الصمعاني […]

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