2019/06/23 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقد المؤتمر التنسيقي، اليوم الاحد، لمباراة الوزراء والقوة الجوية في ملعب الشعب ببغداد.وبحسب مراسل “خطوة برس” فان ابرز ما جاء في المؤتمر هو “فتح ابواب الملعب الساعة ٥ عصرا، قطع الطريق سيتم الساعة ٦ مساءً”.واضاف ان “الزوراء سيرتدي الابيض الكامل، وحارس المرمى سيرتدي الأحمر الكامل، والقوة الجوية سيرتدي الأزرق الكامل،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على ما جاء بالمؤتمر التنسيقي لمباراة الزوراء والجوية وكالة خطوة برس.

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