منْ خبايا طائرة الإستطلاع القتيلة !

2019/06/23 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… A السّت ” جينا هاسبل – Gina Haspel ” رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA , والأستاذ ” مايك بومبيو – Mike Pompeo ” وزير الخارجية الأمريكي الذي كان رئيساً ال ” سي آي أي ” قبل تسنّمه حقيبة الخارجية , والسيد ” جون آر بولتون – John R […]

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