2019/06/23 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كلّف الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير داخليته عبد الرضا رحماني فضلي بعدم ختم جوازات سفر الرعايا الأجانب لدى دخولهم ومغادرتهم أراضي إيران.وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل “مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد الشعب الإيراني”، ومن أجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني يوجه بعدم ختم جوازات المسافرين الاجانب لدى دخولهم وخروجهم من ايران المركز الخبري الوطني.

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