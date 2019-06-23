بغداد تعلن الموافقة على صرف أجور المحاضرين بالمجان لتربية الكرخ الثانية والثالثة

2019/06/23 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة المالية على صرف اجور المحاضرين بالمجان لمديريتي تربية الكرخ الثانية والثالثة.

وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “موافقة وزارة المالية جاءت بناء على رفعنا كتاب رسمي تضمن جميع اسماء المحاضرين المجان في جميع مديريات تربية بغداد الستة”، لافتا الى ان “أجور المحاضرين لبقية المديريات ستصرف تباعا”.

وأضاف، “اننا حريصون على ضمان جميع حقوقهم تقديرا لما قدموه من جهود طوال سنوات خدمتهم وبصفة تطوعية”.

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