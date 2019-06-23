2019/06/23 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد، توضيحا بشأن مقطع فيديو لاعتداء عجلة عسكرية على أحد المواطنين.

وذكرت القيادة في بيان، ان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، قرر احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم، إثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين بعد اطلاعه على مقطع فيديو يبين الاعتداء من قبل أفراد يستقلون عجلة عسكرية، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت قيادة عمليات بغداد مثل هذه الاعمال غير المنضبطة، مؤكدة أنها ستلاحق جميع الخارجين على القانون، ولن تسمح بأي شكل كان الاعتداء على المواطنين.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام عجلة عسكرية يستقلها جنود بإطلاق النار قرب سيارة مدنية تقل عائلة واطفال على طريق الرستمية في بغداد، ما اثار فزع الاطفال.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار مقطع فيديو لاعتداء عجلة عسكرية على أحد المواطنين وعمليات بغداد تلاحق المتورطين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار مقطع فيديو لاعتداء عجلة عسكرية على أحد المواطنين وعمليات بغداد تلاحق المتورطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).