2019/06/23 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من منتسبي العقود الأمنيين أمام مقر شركة نفط البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.وقال أحد منظمي التظاهرة علي الصرايفي للنعيم نيوز , إنهم ” تظاهروا وللمرة الخامسة على التوالي للمطالبة بتثبيتهم على وزارة النفط او الداخلية بدلان من العمل كمتعاقدين على شركة نفط البصرة وبأمرة مديرية شرطة نفط الجنوب” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة العقود يتظاهرون أمام شركة نفط البصرة للمطالبة بالتثبيت النعيم نيوز.

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