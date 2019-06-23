كتلة سائرون النيابية: تحالف الاصلاح والاعمار لم يصدر تقييما رسميا للاداء الحكومي

2019/06/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة سائرون النيابية، ان تحالف الاصلاح والاعمار لم يصدر لحد الان تقييما رسميا للاداء الحكومي.وقال النائب حمد الله الركابي المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية في بيان” انه لايخفى على الجميع ان عملية تقييم الحكومة وتبيان مواضع الخلل والنجاح فيها من اولويات تحالف الاصلاح والاعمار وهي عملية مهمة وضرورية لتقويم الاداء والارتقاء به بما […]

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