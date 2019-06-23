رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم برنامج «مدقق نظم معلومات معتمد CISA»

2019/06/23 | 15:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الاحد، برنامجا تدريبيا متخصص تحت عنوان "مدقق نظم معلومات معتمد CISA" ، في مقر الرابطة ، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة والبنك المركزي .

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي ، خلال افتتاح الدورة وحضرته "الاقتصاد نيوز" ، ان " البرنامج التدريبي اقيم بالتعاون مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات ، مشيرا الى انه يستهدف مدراء نظم وامن المعلومات ومحللي نظم المعلومات ومدققي نظم المعلومات في المصارف " .

واضاف الهاشمي ، ان " الدورة تأتي مع توجيهات البنك المركزي حول ضوابط دليل حوكمة تقنيات المعلومات في القطاع المصرفي العراقي والصادرة عن البنك".

وبين ان " البرنامج التدريبي سيستمر لمدة خمسة ايام ، يتعرف خلالها المشارك على احدث الطرق والنظم العملية المستخدمة من قبل المصارف العالمية وتطبيقها في المصارف العاملة في العراق ".

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