الصحة العالمية تؤكد التزامها لحصول اطفال العراق على جميع اللقاحات اللازمة

2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المنظمة في بيان لها، انه" على مدى عدة عقود، حرصت منظمة الصحة العالمية على دعم الحكومة العراقية في عدة مجالات صحية، وتمنيع الأطفال من خلال اللقاحات الروتينية وأيام التمنيع التكميلية التي تستهدف الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل شلل الأطفال والحصبة وغيرها".وأضاف، انه" ساهم هذا الدعم في إعلان العراق دولة خالية من شلل الأطفال في عام 2015، وهو إنجاز ينبغي الحفاظ عليه، وتلتزم منظمة الصحة العالمية بضمان بقاء هذا الوضع كما هو والمحافظة على هذا المنجز".وأشار الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل " تشكل صحة الأطفال أولوية قصوى بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في يناير/ كانون الثاني 2016، اتخذت وزارة الصحة العراقية بمفردها قراراً يقضي بالتحول من استخدام اللقاحات خماسية التكافؤ إلى اللقاحات سداسية التكافؤ".ونوهت المنظمة بحسب البيان الى انه" قررت الوزارة العودة إلى استخدام اللقاحات خماسية التكافؤ بعد إجراء مراجعات داخلية وتحليلات فنية واستناداً إلى اعتبارات تتعلق بالفعالية والتكلفة، وهو قرار ترحب به منظمة الصحة العالمية".انتهى..م.م

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