شركة توزيع المنتجات النفطية: تجهيزها شركة الخطوط الجوية العراقية بـ18 مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات

2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، عن تجهيزها شركة الخطوط الجوية العراقية بـ18 مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات نوع {JET- A1} وبالسعر الرسمي المدعوم.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان ، ان "الشركة ومن خلال هيأة التجهيز مستمرة بإمداد شركة الخطوط الجوية العراقية بوقود الطائرات ذو الجودة العالية والمواصفات العالمية المطلوبة وبالسعر الرسمي المدعوم وبمعدل تجهيز شهري والذي يسد حاجتهم الى تلك المادة بما يحقق للشركة الإكتفاء الكلي".

من جهته قال مدير هيأة التجهيز في الشركة ان "الخطة التجهيزية تتضمن توزيع المنتوج حسب درجة الإحتياج بين مطاري بغداد والبصرة"، مبيناً ان "١٥ مليون لتر تجهز لمطار بغداد شهرياً و٣ ملايين لتر شهرياً لمطار البصرة".

وأضاف ان "سعر التجهيز بلغ 250 دينار للتر الواحد وهي قيمة مخفضة ومدعومة قياساً بسعر المنتوج العالمي".

وأشار الى ان التوجيهات الوزارية تنص على ضرورة توفير الدعم اللازم لكافة القطاعات ومنها الجوية ووضع الأمكانيات اللازمة لذلك للمساهمة في تحقيق الإرتقاء لقطاع النقل الجوي الي يسهم بدوره في التقدم الإقتصادي للبلاد".

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