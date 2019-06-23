اختيار مدينة

2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أختيرت مدينة بابل، اليوم الأحد، بابل عاصمة للسياحة العربية لعام 2021.

وجاء خلال الاجتماع الدورة {٢٤} للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العربي للسياحة في الجامعة العربية.

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