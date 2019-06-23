كربلاء.. انقاذ طفل من الموت بعدما تركه والداه في السيارة

2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن انقاذ طفل من الموت بعدما تركه والداه في السيارة بمحافظة كربلاء.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "احد المنتسبين من مركز الدفاع المدني ب‍كربلاء لاحظ وجود طفل داخل عجلة مقفلة يصارع الموت، بعدما تركه والداه من اجل التبضع في احد اسواق كربلاء".واضاف انه "على الفور تم كسر احد نوافذ العجلة واخراج الطفل واجراء عملية تنفس اصطناي اعادته للحياة مرة اخرى"، مبينة ان "والداه تفاجأ بوجود مفرزه الدفاع المدني تحتضن الطفل وتعيده الى الحياة".

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