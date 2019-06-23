الحرب على إيران هو بداية يوم القيامة

2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماويلا زالت أصداء وتداعيات إسقاط طائرة التجسس الأمريكية غلوبال هوك الأغلى ثمنا والأكثر تطوّرا في العالم فوق المياه الإقليمية الإيرانية من قبل إيران وبصاروخ إيراني الصنع , هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية..ولا زال أصحاب القرار في الولايات المتحدّة الأمريكية يعيشون أجواء الصدمة التي مرّغت كبريائهم وجعلتهم يتّخبطون وغير قادرين على اتخاذ أي قرار يحفظ لهم ماء وجههم..بعد أن أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كامل جهوزيتها واستعدادها في الدفاع عن نفسها والتصدّي لأي عدوان عليها من قبل الولايات المتحدّة الأمريكية..ولا زال العالم يحبس أنفاسه حتى اللحظة بالرغم من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران..فإيران الدولة والشعب والقيادة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي للحرب الاقتصادية الظالمة التي تشّنها الولايات المتحدّة على الشعب الإيراني , ولا يمكن أن تستّمر بحالة اللا حرب واللا سلم وهي ترى شعبها يخنق ويباد تحت وطأة هذه الحصار الظالم..وخيارات إيران في حالة استمرار الحصار الاقتصادي عليها ستكون محدودة جدا ومحصورة بحقها في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بكل الطرق التي ستجبر الولايات المتحدة في التخّلي عن الحصار الاقتصادي والعودة إلى الاتفاق النووي , حتى لو أدّى ذلك إلى قطع مضيق هرمز بالكامل..فهو الدفاع المشروع عن النفس الذي أقرّته كلّ الشرائع والقوانين.

ويبقى السؤال الأكبر هل يدرك حكّام السعودية والأمارات ماذا يعني اندلاع الحرب في منطقة الخليج ؟ وهل يعلم بن سلمان وبن زايد أنّ يوم القيامة سيبدأ مع أول إطلاقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ؟ وهل يعلم حكّام الخليج أنّ الدول التي ستنطلق منها صواريخ وطائرات العدوان على إيران ستزال من على وجه الخارطة ؟ ما الذي يجعل دولة قوية مثل إسرائيل متخوفة من اندلاع الحرب واحتمال أن تكون ساحة لها , ودولة مثل الأمارات العربية التي لا يتعدّى نفوسها تعداد حي صغير في العاصمة طهران تدفع بأمريكا لهذه الحرب ؟ هل صدّق بن سلمان وبن زايد رواية ترامب بأنّه أوقف الهجوم على إيران خوفا من سقوط 150 قتيلا في هذا الهجوم ؟ وهل يدرك التيسان أنّ أمريكا تراجعت لأنّها لا تستطيع أن تمنع حربا شاملة ستحرق المنطقة بأسرها لو أنّها وجهّت أي ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية ؟ لماذا يتغافل حكّام الخليج أنّ عروشهم ستكون ثمن أي اعتداء على إيران وشعبها ؟ ولماذا لا يصدّقوا أن إيران قادرة على سحقهم لو تعرّضت لأي عدوان ينطلق من أراضيهم ؟..



في الختام أقول..



انّ من يعتقد أنّ أمريكا بقوّتها وجبروتها سترّكع إيران وتجبرها على الاستسلام , عليه إزالة هذه اللوثة من عقله , فإيران الشعب والقيادة لا يركعان إلا لله سبحانه وتعالى.

( وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)..



صدق الله العلي العظيم.

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