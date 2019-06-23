2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

قالت وزارة التربية في اقليم كردستان العراق، يوم الأحد، ان

نتائج الصفوف المنتهية المتوسطة والاعدادية ستعلن الليلة.

وأكدت تربية الاقليم انها ستنشر النتائج الكترونياً.

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