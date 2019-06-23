2019/06/23 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الثلاثاء المقبل.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “ذروة موجة حارة ستبدأ من يوم الثلاثاء لغاية الجمعة”، مشيرا انها “ستنخفض الحرارة يوم السبت”.وأضاف، أن “مدن الجنوب ستسجل أعلى حرارة من كل المدن”، مبينا أن “السبب هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الثلاثاء حتى السبت.. موجة حارة تضرب العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الثلاثاء حتى السبت.. موجة حارة تضرب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).