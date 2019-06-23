صور.. العراق يعلن تفاصيل عملية استمرت ليومين مع التحالف الدولي لملاحقة داعش

2019/06/23 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الحربي عن عملية وصفتها بالنوعية نفذتها قوة عراقية خاصة باسناد من التحالف الدولي لملاحقة فلول لتنظيم داعش.وذكر بيان للخلية ان العملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي استمرت ليومين منذ الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية "جنوبي منطقة الحضر وصولا الى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل".واضاف، "وقد جرت عمليات انزال متعددة وتعقب وتفتيش دقيق وفقا لقواعد اشتباك العمليات الخاصة واسفرت العملية عن، تدمير ١٠ انفاق وكهوف وقتل ارهابيين كانوا بداخلها، وحرق مستودعات خاصة بالعصابات الإرهابية تضم مواد للدعم اللوجستي، كما تم قطع وتدمير طريق الامداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما، حيث نفذت ٨ ضربات جوية لطيران التحالف الدولي على اهداف منتخبة ضمن منطقة الواجب الذي تكلل بالنجاح".

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