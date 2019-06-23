الدفاع: إغلاق آخر المناطق الهشة مع سوريا بوحدات عسكرية جديدة

2019/06/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عسكري في وزارة الدفاع ،الأحد، عن الانتهاء من خطة انتشار عسكرية جديدة على الحدود مع سورية، استهدفت مناطق صحراوية وجبلية، كانت تعتبر ممراً رئيسياً لتسلل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن نسبة التسلل بين البلدين انخفض

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