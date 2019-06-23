بالصور..مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي يدمران انفاق وكهوف لداعش بعملية استمرت ليومين

2019/06/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، تدمير انفاق وكهوف لداعش وقتل من كان بداخلها بعملية نفذها جهاز مكافحة الارهاب والتحالف الدولي غربي نينوى.

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