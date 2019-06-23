استشهاد نجل مختار باشتباكات مع عناصر داعش جنوب غرب الموصل

2019/06/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، باستشهاد نجل مختار باشتباكات مع عناصر داعش جنوب غرب مدينة الموصل.

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