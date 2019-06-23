2019/06/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، مشيرا الى ان القدرة الشرائية المحلية في الأردن تقل بنسبة 18.54٪ مقارنة ب‍العراق .

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