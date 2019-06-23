2019/06/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية , عن إنهاء إستعداداتها للامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية المرحلة الإعدادية .وقال مدير إعلام تربية الديوانية عبد الكاظم سويد للنعيم نيوز , إنه تم تجهيز المراكز الامتحانية بالمبردات والمراوح العمودية وتهيئة الاضاءة الكافية والتهوية الجيدة إضافة إلى الماء البارد.وأضاف سويد , أنه من ضمان الشفافية ستكون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الديوانية تعلن إنهاء استعدادتها للامتحانات النهائية لطلبة الإعدادي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الديوانية تعلن إنهاء استعدادتها للامتحانات النهائية لطلبة الإعدادي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الديوانية تعلن إنهاء استعدادتها للامتحانات النهائية لطلبة الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).